هونغ كونغ..انتقادات بعد فرض حجر صحي على حي تنتشر فيه إصابات محدودة بكورونا

رفعت السلطات المحلية في هونغ كونغ الحجر الصحي عن حي "جوردن" العالي الكثافة السكانية بمبانيه الـ 150 ، بعد أن أكد الخبراء عدم جدوى إبقائه مغلقا، وأن عدد الإصابات بكورونا فيه قليل.

و قالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" المحلية إن الاختبارات التي أجريت منذ يوم السبت على السكان الـ7 آلاف لحي "جوردن" بينت أن عدد الإصابات بالفيروس لا يتجاوز 13 حالة، مقابل 76 إصابة جديدة سُجلت أمس الأحد في كامل هونغ كونغ، حسب مصادر طبية ذكرتها الصحيفة". وقالت هذه الأخيرة إن الحكومة المحلية قد سخّرت 3 آلاف موظف، من بينهم 1600 رجل أمن، لإجراء الاختبارات على سكان الحي خلال إغلاق نهاية الأسبوع الذي أثار العديد من الانتقادات، لا سيما في أوساط رجال الأعمال. غير أن صوفيا تشن، وزيرة الصحة ردت على المنتقدين بالقول "لا نعتبر هذه العملية هدرا للأموال واليد العاملة"، مؤكدة إمكانية تكرارها كلما استدعى الأمر.

في غضون ذلك، يخشى التجار في أحد أكبر أسواق الخضر والفواكه في المنطقة، سوق "ياو ما تي"، أن يُفرض عليهم إغلاق مماثل قريبا بكل ما يستدعيه من قيود على حياتهم اليومية وسير مصالحهم، في إطار مكافحة الوباء.

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المصدر: صحيفة "South China Morning Post" الصادرة في هونغ كونغ