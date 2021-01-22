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بيرني ساندرز يستفيد من "صورة ساخرة" له من حفل تنصيب بايدن

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بيرني ساندرز يستفيد من
AP
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وجد السيناتور بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت الأمريكية، طريقة للاستفادة من صورة ساخرة (ميم) له، ظهرت على شبكة الإنترنت بعد حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

 وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن الصور الساخرة بدأت بالانتشار على الإنترنت، بعد أن حضر بيرني ساندرز إلى الفعالية الاحتفالية، بزي لا يتطابق مع قواعد اللباس الرسمية. وأثار شكل السيناتور الجالس على كرسي منفرد مرتديا قناعا طبيا، السرور والمرح في نفوس المستخدمين.

ووفقا للصحيفة، بدأ موقع العلامة التجارية  Bernie، المخصص لنشاطات السيناتور، في بيع رداء عليه صورة بيرني ساندرز، التي تم التقاطها أثناء تنصيب بايدن. وتبلغ قيمة القميص الواحد 45 دولارا. وتجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، تم بيع كل القطع المتوفرة بالكامل.

المصدر: "لينتا رو"

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