"عائلة سيمبسون" تحقق تنبؤا جديدا له علاقة بحفل تنصيب بايدن

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور من سلسلة "عائلة سيمبسون"، نتيجة المصادفة الأخيرة للتشابه بين ملابس نائبة الرئيس كامالا هاريس خلال حفل التنصيب وزي ليزا سيمبسون في حلقة من عام 2000.

وفي حلقة بعنوان "Bart to the Future"، تتولى ليزا الرئاسة وتقول: "كما تعلمون، لقد ورثنا أزمة بالميزانية من الرئيس ترامب".

وفي هذه الحلقة ارتدت ليزا سترة أرجوانية ولآلئ، وفي حفل تنصيب جو بايدن رئيسا يوم الأربعاء، ارتدت نائبته كامالا هاريس أيضا سترة أرجوانية ولآلئ.

The Simpsons did it again. At this point, this is scary 😳 pic.twitter.com/2s2WNIhHYa — D1 DYNASTY 👑 (@d1dynasty_) January 21, 2021

ولم تتوقف أوجه التشابه عند هذا الحد، فقد ظهر الممثل توم هانكس كمضيف خلال حفل التنصيب الافتراضي الذي أقيم يوم الأربعاء، وفي فيلم "The Simpsons Movie" من عام 2007، يظهر توم هانكس من غراند كانيون ويقول: "مرحبا، أنا توم هانكس... فقدت الحكومة الأمريكية مصداقيتها، لذا فهي تقترض بعضا من مصداقيتي".

With Tom Hanks hosting tonight’s primetime inauguration special it’s time to remind everyone that The Simpsons never misses. pic.twitter.com/Eav0RuSpTQ — Justin St. Onge (@jstonge32) January 20, 2021

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدو فيها أن مسلسل "سيمبسون" يسبق التاريخ بخطوة، حيث أنه لأكثر من 30 عاما، نجح في توقع العديد من التطورات، بدءا من فيروس كورونا في حلقة "مارج المقيدة" من الموسم الرابع، وصولا إلى تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، كما في حلقة "بارت في المستقبل" في الموسم الحادي عشر.

المصدر: RT + CNN