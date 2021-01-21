حكومة بريطانيا تتوعد مخالفي الحجر وتقر غرامة جديدة

حذرت وزيرة الخارجية البريطانية بريتي باتيل، منتهكي إجراءات العزل الخاصة بجائحة كورونا، وتوعدتهم بعقوبات، تزامنا مع إقرار غرامة جديدة بـ800 جنيه استرليني للمشاركين في حفلات منزلية.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن باتيل قولها: "رسالتي واضحة: إذا لم تتبعوا هذه القواعد فإن الشرطة ستفرضها"، مضيفة أن رجال الأمن "يتحركون بسرعة أكبر الآن لفرض الغرامات عند رصد المخالفات".

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تسجيلها 37892 إصابة و1290 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الأربعاء.

ورصدت البلاد في الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفي 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم لاحقا المصادقة على مصل صممته شركة "موديرنا" الأمريكية.

المصدر: RT