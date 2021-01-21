 
مباشر

البابا يدين تفجيرات بغداد "الوحشية"

أخبار العالم

البابا يدين تفجيرات بغداد
Reuters /FW1F/Raissa Kasolowsky
البابا فرنسيس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plwc

دان البابا فرنسيس التفجيرات التي وقعت صباح اليوم الخميس في ساحة الطيران بالعاصمة العراقية بغداد، قائلا إنها "عمل وحشي لا معنى له".

إقرأ المزيد
عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير انتحاري مزودج وسط بغداد
عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير انتحاري مزودج وسط بغداد

وفي برقية حملت توقيع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، قال الحبر الأعظم إنه شعر "بحزن عميق للغاية لدى تلقي نبأ الهجمات التفجيرية".

وذكرت البرقية أنه "في معرض إدانته لهذا العمل الوحشي الأخرق"، يصلي البابا "من أجل الضحايا المتوفين وعائلاتهم، ومن أجل المصابين، ولأجل أفراد أعمال الطوارئ المتواجدين هناك".

وأبدى البابا ثقته بأن "الجميع سيواصلون العمل للتغلب على العنف بالإخاء والتضامن والسلام"، واختتم بطلب "بركة الله العلي لأجل هذه الأمة وشعبها".

ووفقا للتصريحات الأخيرة، ارتفعت حصيلة تفجيرين انتحاريين وقعا صباح الخميس في سوق شعبي مكتظ بساحة الطيران وسط بغداد، إلى 32 قتيلا و110 جرحى.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا