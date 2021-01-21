صندوق الاستثمار الروسي: دول أوروبية وفي مقدمتها ألمانيا مهتمة بلقاح "سبوتنيك V"

قال مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي ، كيريل دميترييف، إن عددا من الدول الأوروبية ، ولا سيما ألمانيا، مهتمة بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف دميترييف في تصريح اليوم الخميس: "لدينا حوار جيد مع ألمانيا فيما يتعلق بالإنتاج المحتمل للقاح سبوتنيك V في ألمانيا ... هناك اهتمام كبير من دول الاتحاد الأوروبي، ولكن بالطبع ، سوف نتبع جميع إجراءات EMA (وكالة الأدوية الأوروبية).

من جانبها أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم، في مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد المختصين الألمان لدعم تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، لدى الوكالة الأوروبية للأدوية.

وقالت المستشارة الألمانية في تصريح صحفي: "روسيا تقدمت الآن بطلب إلى الوكالة الأوروبية للأدوية، وقد اقترحت على معهدنا بول إيرليش، دعم روسيا في هذا الإجراء لدى الوكالة".

المصدر: نوفوستي