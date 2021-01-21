وزير تركي: مسيرات "بيرقدار" و"العنقاء" ستحلق في الأجواء الأوروبية قريبا

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، إن الطائرات المسيرة التركية من طراز "بيرقدار" و"العنقاء" ستحلق في الأجواء الأوروبية قريبا.

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وأوضح ورانك في كلمة خلال مشاركته عبر اتصال مرئي اليوم الخميس، في ملتقى الصناعات الدفاعية الثالث باسطنبول، أوضح أن الاستثمارات التي قامت بها تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، "ستنقل البلاد إلى دوري العمالقة في مجال الصناعات الدفاعية".

وأضاف أن الصناعات الدفاعية تعد من أبرز العوامل التي تضمن استقلالية البلاد، وأن قيمة صادرات القطاع بلغت 3 مليارات دولار في عام 2020.

وأشار وزير الصناعة إلى أن بلاده تسعى لرفع نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية إلى 75 بالمئة، مع حلول عام 2023.

ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للصناعات الدفاعية في تركيا ارتفعت إلى 60 مليار دولار، بعد أن كانت بحدود 5.5 مليار دولار في العام 2002.

وتابع قائلا: "شركاتنا الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية، بدأت تحتل مراكز متقدمة عالميا، وخلال المرحلة القادمة سنكون من اللاعبين الرئيسيين إقليميا ودوليا".

المصدر: الأناضول