عقب تنصيب بايدن.. إسرائيل تغير سفيرها لدى واشنطن

عقب أداء جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، تسلم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، مهام سفير جديد لبلاده لدى واشنطن.

وشدد السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة، رون ديرمر، الذي كان يتولى هذا المنصب على مدى السنوات السبع الماضية، عبر حسابه في "تويتر" اليوم الخميس، على أن "العلاقات بين الدولتين أصبحت الآن أقوى مما كان في أي وقت مضى".

Good luck, Gilad!

I am confident that our new Ambassador to Washington, @giladerdan1, will further strengthen the great alliance between America and Israel, and I wish him the best of success. pic.twitter.com/2jPlu0FDF7 — Amb. Ron Dermer (@AmbDermer) January 20, 2021

وتمنى ديرمر النجاح إلى خليفته، مبديا قناعته بأن أردان، الذي سبق أن تولى منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيستمر في "تعزيز التحالف العظيم بين أمريكا وإسرائيل".

ويعتقد أن ديرمر، الذي يعد حليفا مقربا من نتنياهو، لعب دورا ملموسا في إبرام "اتفاقات أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية.

ومن المرجح أن أردان بدوره سيحاول في منصبه الجديد تحسين العلاقات بين حكومة إسرائيل والديمقراطيين في الولايات المتحدة وتخفيف خلافات محتملة بشأن ملف إيران النووي قد تبرز بعد انتهاء عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل