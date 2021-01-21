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صعود متواصل لعدد إصابات كورونا في الصين

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صعود متواصل لعدد إصابات كورونا في الصين
Reuters
أرشيف
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك صعودا من 103 إصابات في اليوم السابق.

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وذكرت اللجنة في بيان أن 126 من الإصابات الجديدة حالات عدوى محلية. وارتفع عدد حالات الإصابة دون أعراض، والتي لا تعتبرها الصين إصابات مؤكدة، إلى 113 من 58 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 88701 إصابة، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

المصدر: رويترز

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