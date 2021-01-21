الولايات المتحدة.. تظاهرة مناهضة لبايدن في بورتلاند

شهدت مدينة بورتلاند الأمريكية تظاهرة مناهضة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخللها تحطيم لمقر الحزب الديمقراطي في ولاية أوريغون، وذلك بعد ساعات قليلة من تنصيب بايدن رئيسا للبلاد.

Portland: Watch shocking footage of #antifa smashing up the Democratic Party of Oregon headquarters. They bring weapons while their comrades use umbrellas to block surveillance video. Video by @Julio_Rosas11. #PortlandRiotspic.twitter.com/KdNNRgIEV0 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 20, 2021

ونشر مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" مايك بايكر، عبر حسابه على "تويتر" مقاطع مصورة لعدد المتظاهرين وقال إنهم ساروا باتجاه مبنى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ويرددون "اللعنة على جو بايدن".

There are about 150 protesters in Portland marching right now toward an ICE facility, chanting "Fuck Joe Biden." pic.twitter.com/mn9Qoi63C1 — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 21, 2021

وبعد وصولهم أعلنت القوات الفدرالية أن هذا التجمع غير قانوني، وقد عملت القوات على إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع بهدف تفريق المتظاهرين.

The feds have come out and unloaded tear gas and pepper balls into the crowd pic.twitter.com/9S14dspcCj — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 21, 2021

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي، حذر الأسبوع الماضي من أن جميع عواصم الولايات الخمسين قد تشهد احتجاجات عنيفة من الأشخاص الذين يرفضون قبول خسارة دونالد ترامب أمام بايدن.

من جهة أخرى، لم تظهر أي احتجاجات جماهيرية في واشنطن العاصمة خلال تنصيب الرئيس بايدن، وهو تطور مرحب به لوكالات الأمن وإنفاذ القانون. وذلك بعد أن استقدم حوالي 25000 من أفراد الحرس الوطني إلى واشنطن بعد أن تم اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في السادس من يناير.

المصدر: RT + NPR