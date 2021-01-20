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بايدن يتفقد حرس الشرف أمام الكابيتول

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بايدن يتفقد حرس الشرف أمام الكابيتول
Reuters Mike Segar
الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وزوجته جيل أثناء عرض عسكري أجريا بعد مراسم التنصيب
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تفقد الرئيس الأمريكي الـ46 جوزيف بايدن ونائبته كامالا هاريس حرس الشرف على عتبة مبنى الكابيتول في واشنطن، في مراسم بثتها القنوات التلفزيونية.

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بايدن يزور مقبرة أرلينغتون الوطنية

وبعد العرض الذي شارك فيه رتل من الجنود في زي جنود حرب الاستقلال، توجه بايدن وهاريس إلى مقبرة أرلينغتون لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وقبيل العرض العسكري، أهدى ممثلو الكونغرس لبايدن وهاريس زهريتين بلوريتين وصورا رسمية تظهر مراسم التنصيب وعلم الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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