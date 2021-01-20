بايدن يزور مقبرة أرلينغتون الوطنية

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زار جو بايدن مقبرة أرلينغتون الوطنية عقب أدائه اليمين الدستورية الرئيس الـ46 للولايات المتحدة اليوم.

وغادر بايدن برفقة زوجته جيل مبنى الكابيتول في سيارة رئاسية بعد تفقد حرس الشرف أمام الواجهة الشرقية لمبنى الكابيتول لضمان الأمن خلال حفل تنصيبه.

BREAKING: Pres. Biden and first lady Jill Biden leave the Capitol following this morning's inauguration ceremony. https://t.co/qjeUynJUdz#InaugurationDaypic.twitter.com/L8fGov3FEO — ABC News (@ABC) January 20, 2021

وفي المقبرة، شارك بايدن في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الجيش الأمريكي أمام نصب الجندي المجهول بمشاركة نائبته كامالا هاريس والرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون وزوجاتهم.

BREAKING: Pres. Biden and Vice Pres. Harris lay a wreath at the Tomb of the Unknown Soldier while the Obamas, Bushes and Clintons look on. https://t.co/qjeUynJUdz#InaugurationDaypic.twitter.com/vPzYAyaKj0 — ABC News (@ABC) January 20, 2021

ومن المتوقع أن يتوجه بايدن لاحقا إلى البيت الأبيض.

المصدر: RT