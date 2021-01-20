ظريف: ترامب وبومبيو وشركاؤهما سقطوا في مزبلة التاريخ
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وشركاؤهما، قد سقطوا في مزبلة التاريخ.
وكتب ظريف على "تويتر": "ذكرى قاسم سليماني والآلاف الذين قتلتهم إدارة ترامب وشوهتهم وجوعتهم وحرمتهم الدواء ستظل خالدة وربما يتعلم الدرس، الأشخاص الجدد في واشنطن".
Trump, Pompeo & Co. are relegated to the dustbin of history in disgrace.— Javad Zarif (@JZarif) January 20, 2021
But the memories of Gen Soleimani & the 1000s murdered, maimed & starved of food & meds by Trump's state—& economic—terrorism & crimes against humanity, will shine on.
Perhaps new folks in DC have learned.
وأدى جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة خلفا للرئيس السابق دونالد ترامب.
المصدر: RT