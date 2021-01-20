ابنة قاسم سليماني لترامب: أنت قتلت والدي

اتهمت زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بقتل والدها.

وكتبت في حسابها عبر موقع "تويتر": "سيد ترامب، لقد قتلت والدي الجنرال الذي قاد الحرب المنتصرة ضد داعش القاعدة، على أمل أن ينظر إليك على أنك بطل من نوع ما لكنك بدلا من ذلك مهزوم ومعزول ومكسور لا ينظر إليك كبطل، بل كشخص يعيش في خوف من الأعداء".

Mr. Trump, you murdered my father, the General who led the victorious war against ISIS/Al-Qaeda, with the perverse hope that you will be seen as some sort of hero



But instead you are defeated, isolated & broken - viewed not as a hero, but one who lives in fear of foes

The irony pic.twitter.com/gBN5kqsOsY — Zeinab soleimany | زینب سلیمانی (@znb_soleimany) January 20, 2021

المصدر: RT