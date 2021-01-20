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ابنة قاسم سليماني لترامب: أنت قتلت والدي

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ابنة قاسم سليماني لترامب: أنت قتلت والدي
Reuters
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اتهمت زينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بقتل والدها.

وكتبت في حسابها عبر موقع "تويتر": "سيد ترامب، لقد قتلت والدي الجنرال الذي قاد الحرب المنتصرة ضد داعش القاعدة، على أمل أن ينظر إليك على أنك بطل من نوع ما لكنك بدلا من ذلك مهزوم ومعزول ومكسور لا ينظر إليك كبطل، بل كشخص يعيش في خوف من الأعداء".

المصدر: RT

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