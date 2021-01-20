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شمخاني: حملات ترامب الدعائية لم تحقق أهدافها

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شمخاني: حملات ترامب الدعائية لم تحقق أهدافها
AFP ATTA KENARE
الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني
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اعتبر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الحملات الدعائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتأثير على الإرادة السياسية الإيرانية، لم تحقق أهدافها.

وكتب شمخاني على "تويتر" اليوم الأربعاء: "لم تحقق حملات ترامب الدعائية للترهيب والتأثير على الإرادة السياسية أيا من أهدافها بفضل تأهب القوات المسلحة الإيرانية والمناورات غير المسبوقة".

وأضاف أن "القوات المسلحة هي العمود الفقري لاستراتيجية المقاومة النشطة".

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وكانت قد بدأت في إيران الثلاثاء 19 يناير مناورات "اقتدار 99" العسكرية واسعة النطاق على امتداد سواحل خليج عمان جنوبي البلاد.

وقبل ذلك جرت مناورات لقوات الحرس الثوري، تم خلالها إطلاق صواريخ بالستية.

وتزامنت المناورات مع آخر أيام الرئيس الأمريكي الـ45 دونالد ترامب في البيت الأبيض.

المصدر: RT

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