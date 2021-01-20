شمخاني: حملات ترامب الدعائية لم تحقق أهدافها

اعتبر الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن الحملات الدعائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتأثير على الإرادة السياسية الإيرانية، لم تحقق أهدافها.

وكتب شمخاني على "تويتر" اليوم الأربعاء: "لم تحقق حملات ترامب الدعائية للترهيب والتأثير على الإرادة السياسية أيا من أهدافها بفضل تأهب القوات المسلحة الإيرانية والمناورات غير المسبوقة".

لم تحقق حملات #ترامب الدعائية للترهيب والتأثير على الإرادة السياسية اي من أهدافها بفضل تأهب القوات المسلحة الإيرانية والمناورات غير مسبوقة.

القوات المسلحة هي العمود الفقري لاستراتيجية #المقاومة_النشطة. https://t.co/zaTQyBsSWY — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) January 20, 2021

وأضاف أن "القوات المسلحة هي العمود الفقري لاستراتيجية المقاومة النشطة".

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وكانت قد بدأت في إيران الثلاثاء 19 يناير مناورات "اقتدار 99" العسكرية واسعة النطاق على امتداد سواحل خليج عمان جنوبي البلاد.

وقبل ذلك جرت مناورات لقوات الحرس الثوري، تم خلالها إطلاق صواريخ بالستية.

وتزامنت المناورات مع آخر أيام الرئيس الأمريكي الـ45 دونالد ترامب في البيت الأبيض.

المصدر: RT