إيران تعلن عن مناورات برية على سواحل خليج عمان

أعلن الجيش الإيراني أنه سيبدأ غدا، مناورات برية ،على سواحل خليج عمان جنوب البلاد.

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وأشار قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدري، إلى أن مناورات "اقتدار 99" ستشمل تدريبات للقوات المحمولة جوا، والقوات الخاصة، وقوات الرد السريع، على سواحل خليج عمان، لافتا إلى أن المناورات ستشمل للمرة الأولى، "تدريبات هجومية على سواحل بحر عمان".

وقال حيدري: "ستشارك في المناورات فرق المجوقلة في اللواء 55 والقوات الخاصة في اللواء 65 وقوات الرد السريع في اللواء 223 بدعم من طائرات النقل والمقاتلات الحربية و المروحيات".

كما أوضح قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أنه "سيتم التدرب على تكتيكات هجومية جديدة، باستخدام أسلحة محلية الصنع بالكامل"، مؤكدا أن الهدف من المناورات هو "تقييم سرعة تنقل القوات البرية، وقدراتها في الهجوم، ورد الفعل السريع، على سواحل العدو".

المصدر: RT