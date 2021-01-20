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ارتفاع عدد مصابي انفجار مدريد إلى 11

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ارتفاع عدد مصابي انفجار مدريد إلى 11
Reuters Juan Medina
أفراد فرق الإطفاء في المبنى المنهار وسط مدريد
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ارتفع عدد المصابين في الانفجار الذي هز العاصمة الإسبانية مدريد اليوم إلى 11 شخصا، وسط أنباء عن ثلاثة قتلى ومفقود في الحادث.

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وأكدت أجهزة الطوارئ المحلية عبر صفحتها في "تويتر" عدد القتلى، مضيفة أن الانفجار خلف أيضا 11 جريحا أحدهم في حالة خطرة، ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفيات وقامت السلطات بإخلاء عدد من المباني في محيط الانفجار.

وأفادت الشرطة والطوارئ باستمرار البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار نتيجة الانفجار، وأن خبراء إزالة المتفجرات، سيدخلون المبنى ما إن يكون الوضع آمنا.

ووقع انفجار ضخم في مبنى وسط مدريد يسكنه قساوسة إحدى الكنائس اليوم الأربعاء، قرب دار لرعاية المسنين ومدرسة. 

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تسرب الغاز أثناء أعمال ترميم المبنى.

المصدر: نوفوستي

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