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"رويترز": سماع دوي انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

"رويترز": سماع دوي انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

أخبار العالم

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نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون إسباني محلي أنه سمع دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية اليوم الأربعاء أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأبلغ شاهدان رويترز بأنهما سمعا انفجارا مدويا. وقالا إن عامودا من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

ولم تؤكد أجهزة الطوارئ بعد ما حدث. 

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار. 

يتبع..

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