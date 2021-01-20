"رويترز": سماع دوي انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون إسباني محلي أنه سمع دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية اليوم الأربعاء أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأبلغ شاهدان رويترز بأنهما سمعا انفجارا مدويا. وقالا إن عامودا من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

ولم تؤكد أجهزة الطوارئ بعد ما حدث.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار.

ÚLTIMA HORA | Un fuerte explosión destroza un edificio en pleno centro de Madrid. Se ha producido a las 15:00 horas. Por el momento se desconoce si hay víctimas https://t.co/7TrQz5I77rpic.twitter.com/B6URyemjjQ — elDiario.es (@eldiarioes) January 20, 2021

Acaba de haber una explosión terrible en la Calle Toledo. pic.twitter.com/CggzntAmtQ — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

يتبع..