ترودو يهنئ بايدن على تنصيبه رئيسا

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي جو بايدن على تنصيبه، قائلا إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس الجديد لمكافحة كورونا وتغير المناخ.

وقال ترودو إن البلدين "سيواصلان هذه الشراكة بينما نحارب وباء كوفيد -19 العالمي وندعم الانتعاش الاقتصادي المستدام بما هو أفضل للجميع".

وأضاف: "سنعمل معا لدفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي وتعزيز الشمول والتنوع وخلق وظائف وفرص عمل جيدة للطبقة الوسطى مع المساهمة في الديمقراطية والسلام والأمن في الداخل وحول العالم".

المصدر: "رويترز"