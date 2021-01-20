الأرجنتين تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتطعيم المسنين

أقرّت الأرجنتين استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين ممن بلغوا الـ60 عاما وما فوق، وذلك حسب بيان صادر عن الحكومة اليوم الأربعاء.

وقالت الإدارة الوطنية للأدوية والأغذية والتكنولوجيا الطبية ANMAT والهيئة التنظيمية الأرجنتينية في البيان إن اللقاح "يقع ضمن هامش مقبول من السلامة والفعالية للفئة العمرية التي تزيد عن 60 عاما".

وكان وزير الصحة الأرجنتيني جينيس غونزاليس غارسيا أعلن يوم أمس الثلاثاء عن مباشرة التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V"، معربا عن ثقته بأن تحصل بلاده على دفعات جديدة من اللقاح الروسي قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان "سبوتنيك V" أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يصل إلى الأرجنتين، بعد أن وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عقدا مع حكومة هذا البلد لتوريد 10 ملايين جرعة من هذا المصل.

وفي 24 ديسمبر، وصلت 300 ألف جرعة من المكون الأول من "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين، حيث بدأ بعد عدة أيام من ذلك تطعيم أفراد الفرق الطبية.

المصدر: "رويترز" + RT