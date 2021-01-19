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الأرجنتين تباشر التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V"

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الأرجنتين تباشر التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح
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عملية تطعيم ضد فيروس كورونا في الأرجنتين
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أعلن وزير الصحة الأرجنتيني حينس جينيس غونزاليس غارسيا اليوم الثلاثاء، عن مباشرة التطعيم بالجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وخلال مؤتمر صحفي حضره اثنان من متلقي اللقاح، قال الوزير: "بعد مرور 21 يوما تماما كما تقرر، باشرنا في تقديم المكون الثاني".

وأعرب غارسيا عن ثقته بأن تحصل بلاده على دفعات جديدة من اللقاح الروسي قبل نهاية الشهر الجاري.

كما أشار وزير إلى أن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، لم يتخل عن نيته أخذ اللقاح الروسي، مع أن موعد ذلك الحدث لا يزال مجهولا.

وكان "سبوتنيك V" أول لقاح مضاد لفيروس كورونا وصل إلى الأرجنتين، بعد أن وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عقدا مع حكومة هذا البلد لتوريد 10 ملايين جرعة من هذا المصل.

وفي 24 ديسمبر، وصلت 300 ألف جرعة من المكون الأول من "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين، حيث بدأ بعد عدة أيام من ذلك تطعيم أفراد الفرق الطبية.

المصدر: تاس

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