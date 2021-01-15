وصول طائرة إلى موسكو لنقل 300 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" إلى الأرجنتين

أعلن ممثل شركة الخطود الجوية الأرجنتينية أن طائرة تابعة للشركة حطت في موسكو اليوم، لتحمل شحنة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لكورونا إلى الأرجنتين.

وأضاف ممثل الشركة في حديث للصحفيين أن "الطائرة هبطت في موسكو في الساعة 18.23 من مساء اليوم".

وأشار إلى أن الطائرة ستنقل 300 ألف جرعة من المكون الثاني للقاح الروسي إلى بوينس آيرس يوم السبت.

وفي نهاية ديسمبر وصلت إلى الأرجنتين أول 300000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V".

وسيتم استخدام اللقاح الروسي في المقام الأول لتطعيم العاملين في الحقل الطبي، ولاسيما في غرف العناية المركزة.

المصدر: نوفوستي