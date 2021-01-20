بايدن يغرد في يوم تنصيبه

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تغريدة في "تويتر" قبل وقت قصير من تنصيبه رئيسا للبلاد اليوم الأربعاء في العاصمة واشنطن.

إقرأ المزيد

وكتب بايدن: "إنه يوم جديد في أمريكا".

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

وتجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: RT