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بايدن يغرد في يوم تنصيبه

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بايدن يغرد في يوم تنصيبه
Reuters
جو بايدن
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نشر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تغريدة في "تويتر" قبل وقت قصير من تنصيبه رئيسا للبلاد اليوم الأربعاء في العاصمة واشنطن.

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مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة
مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة

وكتب بايدن: "إنه يوم جديد في أمريكا".

وتجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: RT

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