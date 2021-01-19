 
مباشر

إنجلترا.. شخص من كل 8 أصيب بكورونا

أخبار العالم

إنجلترا.. شخص من كل 8 أصيب بكورونا
Reuters
شخص من كل 8 في إنجلترا أصيب بكورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plcd

أظهرت دراسة رسمية أن شخصا من كل 8 في انجلترا أصيب بكورونا في ديسمبر، ما يشكل ارتفاعا كبيرا مقارنة مع الشهر الذي سبقه (1 من 11) على خلفية انتشار السلالة المتحورة من الفيروس.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء بأن شخصا من أصل عشرة في ويلز، وشخصا من 13 في إيرلندا الشمالية وشخصا من 11 في اسكتلندا أصيبوا بالفيروس في الفترة نفسها.

إقرأ المزيد
بريطانيا: نقود جهدا عالميا لإيصال لقاحات كورونا إلى البلدان الفقيرة
بريطانيا: نقود جهدا عالميا لإيصال لقاحات كورونا إلى البلدان الفقيرة

واستند المكتب في إحصاءاته إلى فحوص الأجسام المضادة التي أجريت بشكل عشوائي لدى السكان وأتاحت بالتالي أيضا تحديد الأشخاص المصابين الذين لا تظهر عليهم عوارض المرض.

وتشهد بريطانيا حاليا موجة ثالثة من الفيروس أكثر فتكا، حيث سجلت حوالي 90 ألف وفاة بالفيروس، في أسوأ حصيلة في أوروبا.

وينسب الانتشار القوي للفيروس إلى طفرة جديدة تعتبر شديدة العدوى ظهرت في بريطانيا.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا