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بريطانيا: نقود جهدا عالميا لإيصال لقاحات كورونا إلى البلدان الفقيرة

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بريطانيا: نقود جهدا عالميا لإيصال لقاحات كورونا إلى البلدان الفقيرة
Reuters
مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن المملكة المتحدة تقود جهدا عالميا لإيصال لقاحات كورونا إلى البلدان الفقيرة، بعد تحذير منظمة الصحة العالمية من الإجحاف في عملية التوزيع.

وأكد هانكوك في مؤتمر صحفي أن "المملكة المتحدة هي الداعم المالي الأكبر في العالم للبرنامج العالمي لضمان الوصول اللقاحات إلى جميع دول العالم".

وقال: "لم نطور فقط بالشراكة مع علمائنا في Oxford وAstraZeneca اللقاح الأكثر جدوى من حيث التكلفة المتاح حاليا، لقد وضعنا أيضا أكبر قدر من الدعم المالي في هذه الجهود الدولية لضمان حصول الجميع على اللقاح".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس حذر من أن العالم على شفا "فشل أخلاقي كارثي" في توزيع لقاحات كورونا، داعيا إلى التوزيع العادل للقاح.

المصدر: "الإندبندنت"

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