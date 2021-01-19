ميغان ماركل أمام المحاكم البريطانية في قضية رابحة

قال محامو العائلة المالكة البريطانية إنهم يتوقعون أن يحكم قاض في لندن لصالح ميغان ماركل زوجة الأمير هاري دون الحاجة لمحاكمة، في قضية تمس خصوصيتها رفعتها على صحيفة.

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وتقاضي ميغان (39 عاما) مؤسسة "أسوشيتد" بعد أن نشرت صحيفتها "ميل أون صنداي" مقتطفات من خطاب بخط اليد أرسلته لوالدها توماس ماركل في أغسطس 2018.

وتقول ميغان إن نشر الخطاب كان إساءة استخدام لمعلومات خاصة وانتهاكا لحقها وتطالب بأكبر تعويض.

ودفعت الصحيفة بأن الدوقة كانت مستعدة لكشف معلومات شخصية أخرى على الملأ إذا كان ذلك يخدم مصلحتها وإن نشر أجزاء من الخطاب كان مبررا ردا على مقابلات أجرتها صديقة لها، لم يكشف عن هويتها، مع صحيفة "بيبول" الأمريكية.

وقال المحامون في وثائق قدمت للمحكمة إن قرار نشر الخطاب يعد انتهاكا "لحياتها الشخصية ولمراسلاتها" ووصفوا دفاع الصحيفة بأنه "غير متماسك وغير واضح".

وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الأسبوع الماضي، لكنها تأجلت لوقت لاحق هذا العام لسبب قيل إنه "سري".

المصدر: رويترز