صديق ميغان وهاري: الأمير حزين لانفصاله عن عائلته لكنه سعيد بحياته مع زوجته

قال الإعلامي توم برادبي المقرب من الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان، إن الأمير يشعر بالحزن الشديد بسبب انفصاله عن العائلة المالكة، لكنه وزوجته سعيدان بحياتهما الجديدة في أمريكا.

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وانتقل هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، إلى لوس أنجلوس مع ابنهما الرضيع آرتشي العام الماضي بعد تخليهما عن مهامهما الملكية الرسمية عقب خلافات مع أفراد العائلة الآخرين وتسليط وسائل الإعلام الضوء عليهما بشدة.

وقال برادبي في مقابلة لقناة "آي تي في" التلفزيونية "أعتقد أنه حزين بسبب الوضع مع عائلته".

وأضاف متسائلا "ولكن هل هما غير سعيدين هناك؟ لا .. لا أعتقد أن هذا صحيح.. أعتقد أنهما سعيدان جدا في واقع الأمر، لكنني أظن أنهما يكافحان مع وضعهما في الحياة، أرى أن هذا حال الجميع".

وأعطت مقابلات أجراها برادبي مع الزوجين خلال جولتهما في إفريقيا عام 2019 صورة واضحة عن التوتر المتزايد داخل العائلة المالكة منذ زفافهما في 2018 وولادة ابنهما، مع وصف ميغان مدى صعوبة أن تكون أما جديدة والتعامل مع التدقيق المستمر.

المصدر: رويترز