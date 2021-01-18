سيناتور روسي: زيلينسكي شخص ضعيف ولا يتصرف كـ"خادم للشعب"

انتقد السناتور أوليكسي بوشكوف على صفحته في "تلغرام" بشدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقال إنه "لا يتعامل مع دوره رئيسا للدولة".

وأعاد بوشكوف نشر تسجيل الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف الذي نشر مقطع فيديو عام 2014، دعا فيه الزعيم الأوكراني المستقبلي زيلينسكي إلى منح المواطنين الناطقين بالروسية في البلاد فرصة التحدث بلغتهم الأم "قانونيا".



وكتب بوشكوف: "زيلينسكي دائما يصرح بأنه خادم للشعب، في هذا المقطع تحدث بشكل صحيح في الغالب عن كل ما كان يؤمن به من قبل".

ودخل السبت الماضي قانون اللغة الأوكرانية حيز التنفيذ في أوكرانيا بما يلزم قطاع الخدمات بأكمله باعتماد اللغة الأوكرانية، على أن يسمح بالتحدث بلغة أخرى بما فيها الروسية نزولا عند رغبة متلقي الخدمة.

المصدر: "سبوتنيك" + أليكسي بوشكوف "تلغرام"