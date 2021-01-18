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تركمانستان.. أول دولة في آسيا الوسطى تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

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تركمانستان.. أول دولة في آسيا الوسطى تسجل لقاح
Sputnik Alexey Kudenko
لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا
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قامت وزارة الصحة والصناعات الطبية في تركمانستان بتسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، وفق ما أورد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الاثنين.

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وأشار بيان أصدره المكتب الإعلامي بالصندوق إلى أن تركمانستان أصبحت أول دولة في آسيا الوسطى وافقت بصورة رسمية على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي على أراضيها.

ونقل البيان عن المدير العام للصندوق، كيريل دميترييف، قوله إن الشركاء التركمان "قدروا عاليا أمن وفعالية اللقاح الذي يعد حاليا أحد الأدوية الأبرز في العالم في مواجهة فيروس كورونا، وقد وافقت عليه الجهات الحكومية المتخصصة في مختلف أنحاء العالم".

المصدر: تاس

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