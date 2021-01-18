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روسيا تنشئ مجلس خبراء دولي حول لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا

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روسيا تنشئ مجلس خبراء دولي حول لقاح
Sputnik Vladimir Pesnya
اختبار لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا - أرشيف
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز "غاماليا" الطبي عن قيامهما بإنشاء مجلس خبراء دولي حول لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

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وجاء في بيان صدر عن صندوق الاستثمارات المباشرة والمركز الطبي الروسي (الذي يعود له الفضل في تطوير أول لقاح ضد كورونا في العالم تم تسجيله بشكل رسمي)، أن المجلس يضم أطباء وعلماء متخصصين في دراسة الفيروسات من روسيا والأرجنتين وبريطانيا والهند والولايات المتحدة وفرنسا والسويد وكرواتيا.

وأضاف البيان أن هؤلاء الأخصائيين يمثلون "المراكز العلمية والطبية الكبرى". 

وأشار المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف إلى أن العلماء الروس مطوري لقاح "سبوتنيك V" سيتبادلون المعلومات والآراء والخبرات مع أبرز الخبراء الأجانب في إطار أنشطة المجلس.

وفي 21 ديسمبر الماضي، تبنى مركز "غاماليا" وشركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "آر فارم" الصيدلانية الروسية مذكرة تعاون في مواجهة جائحة كورونا.

المصدر: نوفوستي

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