الكرملين يشيد بالطلب العالمي على اللقاح الروسي ضد كورونا

أشاد الكرملين بالطلب العالمي على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة يروج بنجاح للقاح في السوق العالمية، وهو مطلوب بشدة.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الاثنين: "يجري الترويج للقاحنا بنشاط كبير في الأسواق العالمية، في إطار التعاون مع الدول الأخرى، ويشارك الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في الترويج له في الساحة الدولية، ويعمل بنجاح كبير، إذ تحظى منتجات العلماء الروس بطلب متزايد".

وفي الأسبوع الماضي بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التعاون في مكافحة فيروس كورونا وآفاق استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وردا على سؤال عما إذا كان من المخطط أن تقوم روسيا بتوريد لقاحها ضد كورونا إلى السعودية، وعما إذا كانت العائلة الملكية قد أبدت استعدادها لاقتناء لقاح بـ"سبوتنيك V" ضد كورونا، قال بيسكوف إنه "لا يمكنه التحدث باسم العائلة الملكية في السعودية"، ودعا الصحفيين للتواصل مع ممثلي العائلة المالكة لطرح السؤال عليهم.

وأصبحت روسيا في أغسطس الماضي أول دولة على مستوى العالم تسجل وتشرع في إنتاج لقاح ضد كورونا.

ويجري الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع شركائه في الإمارات وفنزويلا وبيلاروس تجارب سريرية للقاح.

المصدر: "نوفوستي"