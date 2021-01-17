هزة أرضية تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

أعلنت السلطات التركية الأحد أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت ولاية ألازيغ شرقي البلاد.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" إن "الهزة وقعت في مركز الولاية على عمق 17 كلم بعد منتصف النهار بقليل".

ولم ترد بعد أي معلومات عما إذا كانت هناك خسائر جراء الكارثة.

يذكر أن هزة مماثلة ضربت الأسبوع الماضي منطقة كاليجيك في أنقرة، وكانت على عمق 12 كلم.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنها "لم تتلق" أي بلاغات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

المصدر: "الأناضول"