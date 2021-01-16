وصول الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى الأرجنتين

حطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأرجنتينية اليوم السبت في مطار بيستارينيي في بوينس آيرس قادمة من موسكو، تحمل دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وبثت القناة التلفزيونية الحكومية هبوط الطائرة في مطار الوزير بيستارينيي الدولي جنوب غربي العاصمة بوينس آيرس، وذلك بعد أن أعلنت وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيسوتي أن الطائرة تحمل 300 ألف جرعة من المكون الثاني من اللقاح.

وأصبح "سبوتنيك V" أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يصل إلى الأرجنتين، حيث كان الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وقع صفقة مع بوينس آيرس لتوريد 10 ملايين جرعة من اللقاح للأرجنتين.

وتم إيصال 300 ألف جرعة من المكون الأول من اللقاح في 24 ديسمبر.

المصدر: تاس