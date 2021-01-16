إثيوبيا تنفي خرق مقاتلة لها أجواء السودان وتحمل أفرادا في حكومة الخرطوم مسؤولية التصعيد

رفض الجيش الإثيوبي الاتهامات الموجهة إليه من قبل الخرطوم باختراق مقاتلة تابعة له المجال الجوي السوداني، محذرا من محاولات "لتضليل" شعبي الدولتين.

وشدد رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، في حوار مع الفرع الأمهري لإذاعة "صوت أمريكا" أمس الجمعة، على أن "الاتهامات الموجهة إلى أديس أبابا بشأن حادثة الاختراق المزعومة مفبركة بالكامل"، مضيفا أن إثيوبيا، لو ذهبت للحرب، "لفعلت ذلك علنا".

وقال المسؤول العسكري الإثيوبي إن "مجموعة من المسؤولين في الحكومة السودانية يطبقون أجندة طرف ثالث بهدف تضليل شعبي السودان والخرطوم"، وتابع: "ثمة أشخاص يريدون أن نتخذ قرارا خاطئا ونقع في كمينهم".

المصدر: صوت أمريكا