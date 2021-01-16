"الغارديان": قطر تطلق سراح بروفيسور أسترالي اعتقلته بجريرة أحد أبنائه

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن السلطات القطرية أفرجت عن البروفيسور الأسترالي لقمان طالب وابنه إسماعيل المحتجزين في الدوحة منذ 5 أشهر.

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وبحسب الصحيفة، فإن الأكاديمي الأسترالي ونجله زعما أنهما تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما في قطر، بعد وضعهما في أوضاع مجهدة لفترات طويلة، بالإضافة إلى حرمانهما من النوم.

وكانت قوات الأمن القطرية ألقت القبض على لقمان طالب 58 عاما، الذي يشغل منصب نائب رئيس قسم الصحة العامة بجامعة قطر ويعمل مع الحكومة القطرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى نجله إسماعيل 24 عاما، في 27 يوليو الماضي حيث احتجزتهما في مكان لم تكشف عنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقمان ونجله إسماعيل غادرا الدوحة تجاه تركيا بعد الإفراج عنهما، لكنهما يخططان للعودة إلى أستراليا عندما يتعافيان بشكل تام.

وقالت مريم طالب، ابنة لقمان، إن السلطات القطرية لم تقدم تبريرا لاحتجاز والدها وشقيقها، لكن الصحيفة أشارت إلى أن اعتقال الرجلين جاء قبل تسمية الولايات المتحدة لأحد أبناء لقمان، أحمد طالب، في أكتوبر الماضي بأنه "الميسر المالي" لتنظيم "القاعدة".

وقالت الخارجية الأمريكية إن "لأحمد طالب تعاملات مالية في عدد من البلدان، وعمله التجاري في الأحجار الكريمة أتاح له القدرة على نقل الأموال دوليا لصالح تنظيم القاعدة".

المصدر: الغارديان