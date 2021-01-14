الأمن البحريني يستجوب مواطنا زعم أن قطر حاولت تجنيده

ذكرت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الخميس أنها استدعت المواطن مكي علي كويد للاستماع إلى إفادته التفصيلية في "محاولة تجنيده" من قبل قطر.

وقالت الداخلية على "تويتر" إنها استدعت المواطن من أهالي سترة إثر مقطع مصور متداول أفاد فيه بمحاولة الأمن القطري تجنيده بعد القبض عليه بالبحر واقتياده بقاربه للدوحة.

وأضافت أن الدوحة وعدته براتب شهري قدره 10 آلاف ريال قطري وإطلاق سراحه وإعادته للبحرين مقابل تزويدها بمعلومات عن تحركات الأجهزة الأمنية البحرينية في منطقة سترة.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعد تدخلا خطيرا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

كما شددت على أن ذلك يعد إخلالا بالاتفاقيات الأمنية والالتزامات الواجبة وفق منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار.

وأكدت الداخلية البحرينية أنها تمهد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: RT + الداخلية البحرينية