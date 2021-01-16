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لوغانسك: فقدان جندي عند خط التماس في دونباس

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لوغانسك: فقدان جندي عند خط التماس في دونباس
Sputnik Nicholas Khizhnyak
الدونباس - أرشيف
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أعلن متحدث وزارة الدفاع في جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرق أوكرانيا ياكوف أوسادشي، فقدان عسكري تابع لقوات الجمهورية عند خط التماس مع قوات كييف.

وقال: "في أحد المواقع القتالية للقوات الشعبية في اتجاه دبالتسيفو، لم يعد الجندي الذي غادر لتفقد المنطقة المجاورة في ظروف جوية صعبة إلى مقر عمله".

وأضاف: "لا نستبعد أن يكون المقاتل قد ضل طريقه بسبب انحسار الرؤية، وأفراد الوحدة التابع لها يواصلون البحث عنه".

ودخلت تدابير إضافية لضمان الهدنة في وقت سابق حيز التنفيذ في دونباس حيث تتضمن وقف إطلاق النار، ومنع نشر الأسلحة في التجمعات السكنية وبالقرب منها، وشن العمليات الهجومية والاستطلاعية والتخريبية.

وتحظر التدابير استقدام المعدات الهندسية للمواقع واستخدام الطائرات بدون طيار من قبل طرفي النزاع عند خط التماس.

المصدر: "نوفوستي"

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