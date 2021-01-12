مستشارو "النورماندي" يبحثون في برلين التسوية السياسية في جنوب شرق أوكرانيا

بدأ في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، لقاء للمستشارون السياسيين لدول رباعية "النورماندي" المعنية بتسوية الأزمة الأوكرانية.

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ومن المقرر أن يناقش المشاركين في اللقاء الذي يمثل روسيا فيها نائب رئيس الديوان الرئاسي، دميتري كوزاك، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الأخيرة التي أجراه زعماء دول "النورماندي" (روسيا، أوكرانيا، ألمانيا، فرنسا) في باريس في العام 2019 حول التسوية السياسية للنزاع في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا).

وفي 9 ديسمبر 2018، أصدر زعماء الدول الأربع بيانا مشتركا جاء فيه أن اتفاقيات مينسك تبقى أساسا للعمل ضمن "صيغة النورماندي" بهدف حل النزاع. وعُقد اللقاء للرباعية على مستوى المستشارين السياسيين في 11 سبتمبر الماضي في برلين، وكشف دميتري كوزاك الذي شارك فيه من الجانب الروسي أن الأطراف تبادلت الآراء حول كل جوانب التسوية، دون حدوث أي اختراقات أو بحث إمكانية عقد لقاء قمة جديد لـ "الرباعية".

وفي أبريل 2014، بدأت السلطات الأوكرانية عملية عسكرية ضد "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" اللتين أعلنتا استقلالهما (من طرف واحد) عن كييف، بعد الإطاحة بحكم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش بانقلاب في فبراير 2014.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة فقد أسفرت المواجهات بين القوات الأوكرانية والمقاتلين المدافعين عن "الجمهوريتين الشعبيتين" عن مقتل حوالي 13 ألف شخص.

ومن المحافل التي يناقش فيها حل النزاع لقاءات يجريها ممثلو مجموعة الاتصال الثلاثية (روسيا، أوكرانيا، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) في العاصمة البيلاروسية مينسك.

المصدر: إنترفاكس + نوفوستي