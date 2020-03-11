مسؤول روسي: نحن على وشك إنشاء آلية جديدة لحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا

قال نائب رئيس إدارة الرئاسة الروسية، دميتري كوزاك، إن آلية جديدة لتسوية النزاع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا على وشك الإنشاء.

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وفي ختام لقاء عقدته مجموعة الاتصال حول التسوية في أوكرانيا في العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الأربعاء، قال كوزاك إن المشاركين فيه توصلوا إلى اتفاقات عدة تخص الإعداد لفصل القوات بين طرفي النزاع في وقت قريب، وتبادل الأسرى.

وتابع المسؤول الروسي" "واتفقنا أيضا حول آلية التعامل بين الطرفين لإيجاد حلول سياسية بشأن تسوية النزاع".

وأضاف كوزاك: "إنه أمر في غاية الأهمية لأننا نعتبره المكون الأهم من التسوية. فمن دون اتخاذ قرارات مبدئية حول طرف تسوية النزاع لن يكون في مقدورنا تحقيق أي تقدم يذكر في حل المسائل الإنسانية والأمنية والاقتصادية".

ووصف كوزاك المناقشات حول الآلية المذكورة بأنها كانت بناءة "بما فيه الكفاية"، مشيرا إلى أنه تم التوافق حول مبادئها العامة.

وأضاف: "أملي كبير في أننا سنصل إلى قرار نهائي بشأن آلية الحوار بين الطرفين وتسوية النزاع أثناء الاجتماع التالي لمجموعة الاتصال"، والمزمع عقده في مينسك في 25 من هذا الشهر.

وردا على سؤال حول مدى جدية الآلية المقترحة، أوضح كوزاك أن الحديث يدور عن "منصة حوار بمشاركة دول صيغة نورماندي (روسيا، فرنسا، ألمانيا، أوكرانيا)". ورفض نائب رئيس إدارة الرئيس الروسي تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: تاس