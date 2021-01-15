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ترامب يعتزم مغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن

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ترامب يعتزم مغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب بايدن
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أكد مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مغادرة واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن في الـ20 يناير، وذلك بعد أن سبق له وأعلن أنه سيغادر قبل يوم من الاحتفال.

وقال المصدر إن "ترامب الذي أعلن نيته عدم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، يخطط لحفل وداع في قاعدة "أندروز" المشتركة خارج واشنطن حيث مقر الرئاسة".

وأضاف: "سيسافر ترامب بعد ذلك إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، لبدء فترة ما بعد الرئاسة في نادي مار الاجو الذي يملكه".

يذكر أن الولايات المتحدة على موعد يوم الأربعاء المقبل مع حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث أعلن عن اتخاذ إجراءات أمنية ووقائية مسبقة تغلق فيها العاصمة واشنطن بشكل شبه تام منعا لحوادث قد تؤثر على الحفل.

المصدر: "رويترز"

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