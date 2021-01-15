على الحدود مع سوريا.. تركيا تعلن القبض على "داعشي" من اللائحة الحمراء

أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على "إرهابي أجنبي منتم لتنظيم "داعش" ومدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، على الحدود مع سوريا".

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن القوات الحدودية في ولاية كليس جنوبي البلاد، رصدت شخصا يحاول الدخول من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وأوضح البيان أن القوات الحدودية تمكنت من إلقاء القبض على الشخص، وتبين أنه يحمل جنسية أوزبكستان وينتمي إلى تنظيم "داعش"، كما تبين أنه مدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، ولا تزال الإجراءات متواصلة بحقه في النيابة العامة بولاية كليس.

المصدر: الأناضول