تركيا..القبض على 7 أجانب مشتبه فيهم بالانتماء إلى "داعش"

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عن توقيف 7 أجانب، في عملية أمنية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بولاية قيصري.

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وقامت فرق قيادة الدرك في الولاية بتنفيذ عملية مداهمة متزامنة على 5 أماكن في قضاء قوجة سنان، حيث استطاعت عبرها توقيف 7 أشخاص يحملون الجنسية السورية، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، اكتشف أن المتهمين شاركوا بين عامي 2011 و2015، بأنشطة مسلحة لصالح "داعش"، في مدينة أعزاز بشمال سوريا، ودخلوا تركيا بطريقة غير قانونية.

المصدر: "الأناضول"