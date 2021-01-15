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الصين تسجل أعلى زيادة بإصابات كورونا في أكثر من 10 أشهر

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الصين تسجل أعلى زيادة بإصابات كورونا في أكثر من 10 أشهر
Reuters
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كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الصين سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال ما يربو على عشرة أشهر بسبب تفش شديد للفيروس في شمال شرق البلاد.

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وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إنها سجلت 144 إصابة جديدة بالفيروس أمس 14 يناير، ارتفاعا من 138 قبل ذلك بيوم.

ويعد هذا أعلى عدد إصابات يومية منذ الأول من مارس عندما رصدت الصين 202 إصابة.

وذكرت اللجنة أن 135 من الحالات الجديدة كانت إصابات محلية، ومن بينها 90 حالة في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين، و43 في إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد، الذي شهد فرض إجراءات إغلاق وعزل عام على أكثر من 28 مليون نسمة.

ولا يزال العدد الإجمالي لحالات الإصابة أقل بكثير مما شهدته الصين خلال ذروة تفشي المرض في مطلع 2020، لكن المخاوف تتزايد من موجة جديدة للجائحة قبل عطلة السنة القمرية الجديدة التي تحل بعد شهر في ظل توقعات بسفر 296 مليون شخص بالقطارات إلى مسقط رأسهم لقضاء العطلة مع الأسرة أو السفر للخارج، فيما تحث السلطات السكان على الامتناع عن السفر غير الضروري.

تأتي زيادة الإصابات في الصين فيما يخضع فريق محققين من منظمة الصحة العالمية لحجر صحي في مدينة ووهان التي ظهر بها المرض لأول مرة في نهاية 2019. ويحقق هذا الفريق في منشأ الجائحة التي أودت بحياة نحو مليوني شخص على مستوى العالم.

المصدر: "رويترز"

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