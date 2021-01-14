كوريا الشمالية تعرض "أقوى سلاح في العالم"
Reuters KCNA
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أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بعرض صاروخ باليستي يطلق من الغواصات، وذلك أثناء استعراض عسكري ضخم بمناسبة اختتام مؤتمر حزب العمال الحاكم.
وقالت الوكالة في بيان لها إنه تم عرض "أقوى سلاح في العالم وهو صواريخ بالستية استراتيجية تطلق من الغواصات"، مضيفة أنها تشكل "دليلا على قوة الجيش الثوري" لكوريا الشمالية.
Reuters KCNA
وجرى العرض العسكري بحضور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
يذكر أن المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية استمر 8 أيام، وهو الأول للحزب منذ عام 2016.
المصدر: تاس