أردوغان يتلقى لقاح كورونا - صور + فيديو

تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس الجرعة الأولى من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا، وذلك في المدينة الطبية بالعاصمة أنقرة.

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وقال أردوغان على "تويتر": "انضممنا إلى 254 ألف عامل في قطاع الرعاية الصحية ممن تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا".

Basın Açıklaması https://t.co/JySgSsxnRs — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 14, 2021

وسبق أن أكدت تركيا نيتها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا من الصين وألمانيا خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

وأعلنت مؤسسة الأدوية والأجهزة الطبية التابعة لوزارة الصحة التركية أمس الأربعاء، موافقتها على "الاستخدام الطارئ" للقاح "كورونافاك".

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة التركية بأن الموافقة على "الاستخدام الطارئ" للقاح جاءت عقب تقييم المعطيات العلمية حوله واكتمال التحاليل المتعلقة به في مختبراتها طيلة 14 يوما.

المصدر: "الأناضول" + "TRT"