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"الطاقة الذرية": إيران بدأت العمل على إنتاج "معدن اليورانيوم"

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Reuters
مفاعل بوشهر النووي، صورة تعبيرية
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري، نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إيران بدأت العمل في خط تجميع لتصنيع مادة رئيسية تستخدم في تصميم الرؤوس الحربية النووية.

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ولفتت الوكالة إلى أن هذه الخطوة الجديدة مهمة نحو إنتاج محتمل للأسلحة النووية، مشيرة إلى أن إيران أبلغتها أنها بدأت في تصنيع معدات ستستخدمها لإنتاج معدن اليورانيوم في موقع في أصفهان خلال الأشهر المقبلة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير للدول الأعضاء، إن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه لبناء جوهر سلاح نووي، مشيرة إلى أن طهران لم تعطها أي جدول زمني لموعد قيامها بذلك.

واعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هذا التطور يقرب إيران من عبور الخط الفاصل بين العمليات النووية ذات الاستخدام المدني المحتمل، مثل تخصيب الوقود النووي لمفاعلات توليد الطاقة، وأنشطة الأسلحة النووية، وهو أمر نفته طهران منذ مدة طويلة.

وكانت إيران بدأت الأسبوع الماضي، تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 % في منشأة فوردرو النووية، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في العام 2015.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

 

 

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