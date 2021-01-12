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وزير الدفاع الإيراني: اخترنا بديلا عن العالم النووي محسن فخري زادة وسنواصل طريقه بقوة

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وزير الدفاع الإيراني: اخترنا بديلا عن العالم النووي محسن فخري زادة وسنواصل طريقه بقوة
Reuters EI
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي
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قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اختارت بديلا عن العالم النووي محسن فخري زادة مؤكدا أن طهران "ستواصل طريقه بقوة".

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وأكد خلال حديثه مع وسائل إعلام محلية أن "إيران لن تستسلم حتى لو فرضت عليها كافة أشكال الضغوط".

وحذر حاتمي الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم "من أي خطأ في الحسابات"، مضيفا أن "رد إيران سيكون ساحقا ضد أي اعتداء".

وشدد على أن إيران هي الضامن لأمن المنطقة، مؤكدا استعداد بلاده "للتصدي بقوة لأي تهديد".

وقتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، محسن فخري زادة، في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

المصدر: RT

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