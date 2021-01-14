 كوريا الجنوبية تطلب دعم قطر لحل قضية احتجاز الناقلة في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أنها طلبت من قطر تقديم الدعم لحل قضية احتجاز إيران ناقلة النفط الكورية.

وقالت الوزارة إن نائب وزيرة الخارجية تشوي جونغ-غون زار قطر في 13 يناير للمطالبة بتقديم أقصى قدر من الدعم لحل قضية احتجاز ناقلة النفط الكورية وطاقمها من قبل إيران.

وذكرت الوزارة أن تشوي اجتمع مع كبار المسؤولين القطريين، بمن فيهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، واتفق معهم على مواصلة التعاون الوثيق في مجالات البناء والطاقة والصحة، وكذلك التعاون في الساحة الدولية.

من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الكورية الجنوبية عقب لقائه وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد بن شريدة الكعبي، أن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية الثلاث، وقعت على صفقة كبيرة لبناء ناقلات للغاز الطبيعي المسال، معربا عن توقعات كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين في مشروع توسيع حقل الغاز في شمال قطر وأعمال نقل الغاز الطبيعي المسال.

على صعيد آخر، أعرب تشوي عن ترحيبه باستعادة العلاقات بين قطر والدول المجاورة لها خلال قمة مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت مؤخرا في السعودية.

وتعد زيارة نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي إلى قطر، الأولى من نوعها منذ 6 سنوات، وقالت وزارة الخارجية إن هذه الزيارة أسهمت في وضع أساس لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجاءت عقب زيارة أجراها إلى إيران لبحث أزمة احتجاز الناقلة.

المصدر : يونهاب