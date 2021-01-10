كوريا الجنوبية ترسل مسؤولا إلى طهران لإجراء مفاوضات حول ناقلة النفط المحتجزة

توجه تشوي جونغ غون، النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، فجر اليوم الأحد، إلى إيران، لإجراء مفاوضات حول ناقلة نفط ترفع علم بلاده، احتجزتها طهران الاثنين الماضي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن تشوي والوفد الكوري الجنوبي الذي وصل إلى طهران يوم 7 يناير، يخططون لإجراء مفاوضات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي.

ولفتت إلى أن دبلوماسيي سيئول يسعون أيضا لمناقشة قضية الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، التي تهتم بها إيران بشكل أكبر، مع التفاوض بشأن الإفراج المبكر عن طاقم ناقلة النفط الكورية كأولوية قصوى، حيث قالت الحكومة الإيرانية في وقت سابق، إن زيارة المسؤولين الكوريين إلى طهران، لا تتعلق بقضية احتجاز ناقلة النفط فقط، مؤكدة أن الأجندة الرئيسية لهذه الزيارة هي قضية الأموال الإيرانية المجمدة.

كما سيتوجه النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي، بعد زيارته إلى إيران لمدة 3 أيام، إلى دولة قطر، بهدف تعزيز التعاون مع الجانب القطري، ثم سيعود إلى البلاد في يوم 14 يناير، وفقا لـ"يونهاب".

جدير بالذكر أنه تم تجميد نحو 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إذ طالبت طهران الحكومة الكورية الجنوبية مرارا، بالسماح لها باستخدام أموالها المجمدة لشراء الأدوية، والمعدات الطبية، ولقاحات ضد فيروس كورونا.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني، الاثنين الماضي، سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية انطلقت من ميناء سعودي، في مياه الخليج، بسبب "انتهاكها قوانين الملاحة، وتلويث المياه"، كما قالت طهران.

المصدر: "يونهاب" + RT