طهران تحتجز ناقلة نفط كورية جنوبية بالخليج

أعلنت إيران احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في الخليج بسبب تلويثها للبيئة بحسب قول طهران.

فيما حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية أي مغامرة وحذرت دول المنطقة من الوقوع في ما أسمته شِباك واشنطن وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن بلاده تتابع تحركات واشنطن العسكرية، مؤكدا أن طهران لا تسعى إلى خلق التوتر لكنها سترد على أي تهديد دفاعا عن أمنها القومي. هذا وكان وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة /كريستوفر ميلر/ قد أعلن أن حاملة الطائرات /نيميتز/ ستبقى في الخليج بسبب التهديدات الإيرانية ضد الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين.